В онлайн-кинотеатре выходит новый сериал "Почка"

Новости

Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС 12:02
"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники 11:51
Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой 11:47
Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров 11:30
Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей 11:29
Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю 11:28
В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа 11:26
Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год 11:24
Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5% 11:10
Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ 11:04
Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19 10:59
Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз 10:48
Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ 10:41
Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю 10:39
Наталья Сергунина: В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов 10:35
В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших 10:27
Суд приостановил горные работы на шахте "Листвяжная" на 90 суток 10:22
На Ленинградском вокзале в Москве появилась первая зарядка для электрокаров 10:20
По Москве пустили первый электробус гармошку 10:17
Китайским футболистам запретили татуировки 10:13
Андрей Бочкарев: 1174 обманутых дольщика ЖК "Царицыно" могут готовиться к новоселью 10:05
Система С-500 сбила гиперзвуковую цель в Арктике 10:02
Британцам запретили въезжать во Францию через туннель под Ла-Маншем 09:58
Видео: Утраты года. Кого Россия потеряла в 2021 году 09:55
Минтруду предложили ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 11:30
Рубрика: Культура

В онлайн-кинотеатре выходит новый сериал "Почка"

Текст: Валерий Кичин
Российские сериалы все явственней делятся на две неравные части: более вегетарианские телевизионные и более мускулистые, зубастые, отвязные и отчаянные - для стрим-платформ. Эта стрим-индустрия так быстро набирает обороты, словно функционирует не в обстановке увядающего кино с зажмуренными глазами и заштопанным ртом, а в его отважной, не знающей ограничителей юности. Самая молодая из платформ, KION, уже выдала на-гора остросюжетный сериал Оксаны Карас "Чиновница", где героиня погрязла в коррупции, и теперь на очереди обоюдоострая "Почка", где коррупция - наш рулевой. Вирус коррупции проник в кровь и плоть героини, он управляет ее сознанием, ее поступками, всем ходом ее мышления и освобождает красивую женщину Наташу Кустову от последних признаков человеческого существа. Но не освобождает, что интересно, от узнаваемых черт типового продукта своего времени.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2021 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии", часть 1

Сценарий и фильм выстроены так уверенно и эффективно, будто наше кино в массе не разучилось рассказывать истории, способные заинтересовать с первого кадра. Здесь история сбита крепко и развивается стремительно. Наташа в церкви, горят свечи, мерцают оклады, звучат хоралы, кругом благолепие и смирение. Миг - и спадет пелена: на плечах ее погоны, взгляд ее тверд, голос резок: она пожарный инспектор, и ей во что бы то ни стало нужно найти в этой церкви нарушение. Если нарушений нет, тем хуже - их нужно придумать. Иначе инспектриса уйдет с пустыми руками. И ее начальница не дождется своей доли, будет недовольна. И весь миропорядок покачнется, потому что на том стоит у нас вся кормовая цепочка.

На таких контрастах сериал будет работать постоянно: в кадре невообразимо аномальные действия человекообразных, за кадром божественные гармонии Верди, Моцарта, Беллини, Дворжака… И это не в огороде бузина, а в Киеве дядька, это нам напоминание об иной жизни, какой на самом деле уже нет.

А в новой бурной жизни Наташа чувствует себя хозяйкой. Ее единственная цель - собирать мед с полей современности: церквей, гостиниц, ресторанов и прочих источников легкой наживы. Кончив дело, можно оттянуться на дискотеке. А потом навеселе ввалиться в свою купленную на взятки уютную квартирку, где ждет любовник Антон, с которым можно потрахаться на сон грядущий. Такой круговорот интересов в природе.

Фото: kinopoisk.ru

Но мы все ходим на краю. И Наташа тоже. И то ли проклятье принципиального брата-попа сработало, то ли само так получилось, но у Наташи отказали обе почки, и врачи отпускают ей три месяца жизни, если не найдет почку для пересадки. А где ее найти, какой живой дурак станет донором? И Наташа начнет загибать пальцы и, серия за серией, пробовать варианты. Пища для сериальных впечатлений ожидается богатая…

В роли Наташи Любовь Аксенова ("Гроза") играет законченную, идеальную, стопроцентную, на все готовую мерзавку. Но, что важно, эта мерзавка вовсе не гадкий утенок в добродушном социуме, она в этот оруэлловский скотный двор вписана как влитая, как своя среди своих. Они тут все с первого подмигивания понимают друг друга. И даже готовы друг другу помочь, но так, чтоб и на этом умножить личное благосостояние. Актриса непостижимым образом умудряется совместить выдающийся экстерьер героини с повадками клыкастого хищника, причем четвероногого. Она не просто ищет требуемую почку, она ее выслеживает, вынюхивает.

Фото: kinopoisk.ru

И человеческий зоопарк, в котором она действует, ее манипуляциям не очень изумляется, он ее мотивы в общем понимает. И если не всегда разделяет и поддерживает, то исключительно потому, что процессы расчеловечивания у разных людей - на разных этапах. Вот ее неистовый любовник, бесхарактерный пожарник, на работе рискует жизнью, а в жизни тряпка, почку свою то отдает любимой, то трусит, изображает Подколесина. И врачи что-то мямлят, и у попов глазки бегают, и много кругом левой продукции - идет беспрерывный торг квартирами, должностями, судебными приговорами, почками… Где-то есть еще и законы - их можно использовать, чтобы увеличить отступные, а можно про них забыть, закрыть глаза - чтобы опять-таки вырос куш. И полиция в поисках нелегалов может ворваться в операционную, и первый, кого положат ликом в пол, будет обмотанный трубками пациент.

А главный парадокс картины в том, что мы по идее должны сочувствовать Наташе: лишиться разом обеих почек никому не пожелаешь, - но сочувствовать не в силах. Искомая почка здесь как тест, лакмусовая бумажка в житейском растворе, способ выявить подноготную человека и общества. Люди, как известно, лучше всего познаются в беде.

Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2021 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии", часть 2

В титрах сериала хорошие имена: среди продюсеров Авдотья Смирнова, Борис Хлебников, Игорь Мишин, режиссер - Мария Шульгина ("Любовь без размера"). Снимались Николай Фоменко и Дмитрий Лысенко, в роли нестойкого любовника Наташи пожарника Антона - его тезка Антон Филипенко; главную противопожарную даму, хранящую честно заработанные взятки в огнетушителе, играет всегда неотразимая Ирина Розанова. Съемочная команда от сценаристов до оператора преимущественно женская, что чувствуется в трактовке мужского мира - бесхарактерного и бесформенного, колеблющегося вместе с ветром, временем суток и физиологическими потребностями. А как будут продолжаться и чем закончатся поиски судьбоносной почки - не скажу, потому что сам не знаю: пока удалось посмотреть меньше половины сериала.

Для широкой публики он стартует 1 января на платформе KION и будет выдаваться зрителям порционно по две серии в день.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к работе
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года