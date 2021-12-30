На Украине приостановили работу над вакциной от коронавируса

На Украине ученые приостановили работу над вакциной от COVID-19 в связи с отсутствием финансирования. Власти не заинтересованы в создании препарата, заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный.

"Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", - приводит слова академика РИА Новости.

Один из этапов исследования должны были провести в Польше, так как в лабораториях на Украине нет необходимого оборудования. "Национальный фонд исследований морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу", - добавил Сибирный.