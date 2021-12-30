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Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов

Текст: Любовь Проценко

С 1 января 2022 года в столице начнется прием заявок на гранты для кинопроизводителей, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы. Размер финансовой поддержки - от одного до трех миллионов рублей для короткометражных картин и от трех до девяти миллионов рублей для полнометражных. Ленты, отмеченные главными призами на международных кинофестивалях, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме.

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Специальные гранты для кинематографистов город выделяет не первый год. В новом году правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино. Прием заявок отроется 1 января и продлится до 31 марта".

Ключевое условие для получения поддержки - картины должны включать планы узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую, архитектурную и культурную самобытность города. Необходимо, чтобы данные эпизоды составляли не менее 10% общего хронометража.

Заявки принимаются от российских кинопроизводителей, фильмы которых имеют прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. При этом заявленные картины должны выйти в прокат не ранее 1 января 2021 года и соответствовать показателям по численности аудитории в кинотеатрах - не менее 10 тысяч зрителей для полнометражных фильмов и не менее трех тысяч для короткометражных работ. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте"Москино" grants.mos-kino.ru.

Решение о поддержке кинокомпаний, снимающих фильмы в столице, принято мэром Москвы в 2019 году после встречи с кинематографистами. Соответствующее постановление было подписано 26 ноября 2019-го. С тех пор гранты получили 12 фильмов, среди которых "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Вторжение" Федора Бондарчука и "На острие" Эдуарда Бордукова.

Отдельно гранты предусмотрены для анимационных студий столицы. Один из них предоставляется производителям коммерческой анимации. В 2021 году определены 14 получателей выплат. Им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллионов рублей. До 24 декабря продолжался прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях.Итоги по ним будут подведены позднее.

Справочно

"Москино" - учреждение в структуре столичного департамента культуры, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. Помимо кинопоказов, организация ежегодно проводит встречи с режиссерами, ретроспективы и фестивали авторского кино, а также курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.

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