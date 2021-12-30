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30.12.2021 17:03
Рубрика: Общество

Назван продукт, ускоряющий старение

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последние годы многие пытаются отказаться от сахара, чтобы продлить жизнь и улучшить здоровье. Британский ученый Дэвид Ганн объяснил, как сахар влияет на процессы старения и почему полный отказ от углеводов может принести вред.

Фото: iStock
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Ганн провел исследование, которое показало, что уровень употребления сахара сказывается на внешности. В ходе эксперимента 600 добровольцев поделили на четыре группы - по уровню употребления ими сахара. Как оказалось, моложе всех выглядели те, кто ел очень мало сахара, а любители сладкого выглядели старше своих ровесников.

Как отметил Ганн, об исследовании которого рассказывает Sina, сахар повреждает сосуды, но это не главный виновник старения. На самом деле на этот процесс самое большое влияние оказывает производство свободных радикалов и окислительные процессы, связанные, в том числе, с сахаром, а также с трансжирами и алкоголем.

Специалист подчеркнул, что процессы старения идут в любом случае. Чтобы замедлить его, стоит максимально сократить употребление спиртного, трансжиров и продуктов с добавленным сахаром. При этом не стоит полностью отказываться от углеводов, как и от натуральных сахаров, например, содержащихся во фруктах, нецелесообразно, отмечает издание. Это может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Рекомендации по походящей диете может дать только лечащий врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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