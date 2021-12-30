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Рубрика: Культура

Названы самые популярные песни по добавлениям в плейлисты

Текст: Наталья Соколова
Социальная сеть "Одноклассники" провела исследование плейлистов пользователей, проанализировав самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 года. Пользователи ОК получили в этом году возможность скачивать на устройство музыкальные плейлисты, а также в один клик получить доступ без интернета к своим любимым песням с подпиской на музыку соцсети.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Gettyimages
В музыке 2021-й был годом контрастов и открытий, несмотря на пандемию

На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла "Ягода малинка" исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты "Фредерико Феллини" музыкального дуэта Galibri & Mavik, "Любимый человек" и "Украду" певицы ANIVAR, "Если тебе будет грустно" дуэта Rauf & Faik совместно с NILETTO.

Топ-10 самых добавляемых песен в плейлисты в 2021 году:

1. "Ягода малинка" - Хабиб

2. "Федерико Феллини" - Galibri & Mavik

3. "Любимый человек" - ANIVAR

4. "Если тебе будет грустно" - Rauf & Faik, NILETTO

5. "Украду" - ANIVAR

6. "Птичка"- HammAli&Navai

7. "Истеричка" - Artik&Asti

8. "Rampampam" - Minelli

9. "Пьяная вишня" - Кристина Орбакайте

10. "#туДым-сюДым"- Артур Пирожков

Также ОК проанализировали самые популярные новогодние композиции и создали из них плейлисты. Наиболее прослушиваемым зарубежным треком в ОК стал культовый хит шведской группы ABBA "Happy New Year". На второе место рейтинга вышла песня "All I Want For Christmas Is You" Мэрайи Кэри, на третье - "Jingle Bells" в исполнении диско-группы Boney M, на четвёртое - "It"s The Most Wonderful Time Of The Year" Энди Уилльямса. Топ-5 замкнула "We Wish You A Merry Christmas" ирландской исполнительницы Энии.

Топ-10 новогодних и рождественских зарубежных треков:

1. ABBA - "Happy New Year"

2. Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You"

3. Boney M - "Jingle Bells"

4. Andy Williams - "It"s The Most Wonderful Time Of The Year"

5. Enya - "We Wish You A Merry Christmas"

6. Wham! - "Last Christmas"

7. Celine Dion - "Christmas Eve"

8. Perry Como - "Magic Moments"

9. Queen - "Thank god it"s Christmas"

10. John Lennon - "Happy Xmas (War Is Over)"

Самой популярной российской новогодней песней среди пользователей ОК стала лирическая композиция "Снег кружится" ансамбля "Пламя". В топ также вошли: "Зима-холода" в исполнении Андрея Губина, "Новогодняя" Дискотеки Аварии, "Новогодняя" Верки Сердючки. На пятой строчке рейтинга разместился Сергей Лазарев с треком "Новый год".

Топ-10 новогодних российских треков:

1. ВИА "Пламя" - "Снег кружится"

2. Андрей Губин - "Зима-холода"

3. Дискотека Авария - "Новогодняя"

4. Верка Сердючка - "Новогодняя"

5. Сергей Лазарев - "Новый год"

6. Нина Бродская - "Звенит январская вьюга"

7. Блестящие - "Новогодняя песня"

8. Лариса Долина - "Три белых коня"

9. Нюша - "Это Новый год"

10. Катя Лель - "Новый год"

Культура Музыка Поп-музыка Компании Информационные технологии Одноклассники Новый год

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