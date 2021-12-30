Названы самые популярные песни по добавлениям в плейлисты

На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла "Ягода малинка" исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты "Фредерико Феллини" музыкального дуэта Galibri & Mavik, "Любимый человек" и "Украду" певицы ANIVAR, "Если тебе будет грустно" дуэта Rauf & Faik совместно с NILETTO.
Топ-10 самых добавляемых песен в плейлисты в 2021 году:
1. "Ягода малинка" - Хабиб
2. "Федерико Феллини" - Galibri & Mavik
3. "Любимый человек" - ANIVAR
4. "Если тебе будет грустно" - Rauf & Faik, NILETTO
5. "Украду" - ANIVAR
6. "Птичка"- HammAli&Navai
7. "Истеричка" - Artik&Asti
8. "Rampampam" - Minelli
9. "Пьяная вишня" - Кристина Орбакайте
10. "#туДым-сюДым"- Артур Пирожков
Также ОК проанализировали самые популярные новогодние композиции и создали из них плейлисты. Наиболее прослушиваемым зарубежным треком в ОК стал культовый хит шведской группы ABBA "Happy New Year". На второе место рейтинга вышла песня "All I Want For Christmas Is You" Мэрайи Кэри, на третье - "Jingle Bells" в исполнении диско-группы Boney M, на четвёртое - "It"s The Most Wonderful Time Of The Year" Энди Уилльямса. Топ-5 замкнула "We Wish You A Merry Christmas" ирландской исполнительницы Энии.
Топ-10 новогодних и рождественских зарубежных треков:
1. ABBA - "Happy New Year"
2. Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You"
3. Boney M - "Jingle Bells"
4. Andy Williams - "It"s The Most Wonderful Time Of The Year"
5. Enya - "We Wish You A Merry Christmas"
6. Wham! - "Last Christmas"
7. Celine Dion - "Christmas Eve"
8. Perry Como - "Magic Moments"
9. Queen - "Thank god it"s Christmas"
10. John Lennon - "Happy Xmas (War Is Over)"
Самой популярной российской новогодней песней среди пользователей ОК стала лирическая композиция "Снег кружится" ансамбля "Пламя". В топ также вошли: "Зима-холода" в исполнении Андрея Губина, "Новогодняя" Дискотеки Аварии, "Новогодняя" Верки Сердючки. На пятой строчке рейтинга разместился Сергей Лазарев с треком "Новый год".
Топ-10 новогодних российских треков:
1. ВИА "Пламя" - "Снег кружится"
2. Андрей Губин - "Зима-холода"
3. Дискотека Авария - "Новогодняя"
4. Верка Сердючка - "Новогодняя"
5. Сергей Лазарев - "Новый год"
6. Нина Бродская - "Звенит январская вьюга"
7. Блестящие - "Новогодняя песня"
8. Лариса Долина - "Три белых коня"
9. Нюша - "Это Новый год"
10. Катя Лель - "Новый год"