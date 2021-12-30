Нижегородцы ждут гостей в Новогодней столице-2022

В предстоящие каникулы Нижний Новгород - главная точка притяжения. Во-первых, в этом году город отметил 800-летие и преобразился. А во-вторых, столица Приволжья вступила в права новогодней столицы России: нижегородцев и гостей города ждет настоящая зимняя сказка, которая позволит приобщиться к чуду не только детям, но и взрослым.

На Нижегородской ярмарке разместилась основная площадка фестиваля "Новогодняя столица России-2022". Фото: АНО "Центр 800"

Нижегородская ярмарка

Те, кто уже бывал в Нижнем Новгороде, уверены: сердце города - это Кремль. Однако главным местом встречи в этом году стала обновленная Нижегородская ярмарка: здесь разместилась основная площадка фестиваля "Новогодняя столица России-2022". Главный ярмарочный дом предстал во всей красе и стал напоминать сказочный дворец, а перед ним разместились ключевые локации для праздничных гуляний.

24 декабря эта площадка открылась гала-концертом в постановке Ильи Авербуха. В течение всех каникул посетители Ярмарки смогут почувствовать себя олимпийскими чемпионами и покататься на коньках на том самом льду, где прошло праздничное шоу.

"Интерес к гала-концерту колоссальный! Потрясающе, что вот так преобразилась замечательная ярмарочная площадь. Для меня Нижний Новгород - это город, очень близкий моему сердцу. Кажется, что еще вчера на другом берегу проходило гала-шоу чествования 800-летия, церемония которого недавно выиграла престижную мировую премию. Такая энергия, так здорово завершать празднование юбилейного года "Созвездием чемпионов"!" - поделился Илья Авербух.

После катания на коньках гости Нижегородской ярмарки могут перекусить на фуд-корте, покататься на нарядной карусели, будто воплотившейся со старинных рождественских открыток, пройтись по елочному базару, принять участие в праздничных мастер-классах, погреться возле настоящей дровяной печи на улице и, конечно, отправиться в резиденцию Деда Мороза.

Загадать желание в обители главного новогоднего персонажа можно будет до 9 января включительно. Посетить резиденцию можно бесплатно. Есть два варианта: либо просто дождаться очереди и попасть туда вместе с группой желающих (не более 30 человек за один раз), либо зарегистрироваться заранее на сайте "Нижний 800" и попасть на 20-минутный квест. Не забываем QR-код или "Мультипасс": праздник должен быть не только веселым, но и безопасным.

Центр города украсила праздничная иллюминация, создающая атмосферу волшебства. Фото: АНО "Центр 800"

Центр города

Праздничные мероприятия в сердце города - Нижегородском Кремле - стартовали 29 декабря. Вплоть до 9 января здесь можно будет увидеть новогоднее представление "Следуй за звездой". Организаторы пока не раскрывают всех сюрпризов, но кое-какие детали, позволяющие предвкушать праздник, уже известны.

В этом году практически вся территория кремля будет украшена световыми инсталляциями. Кроме традиционно подсвеченных выставки военной техники и Центральной площади яркими красками заиграет обновленный Ивановский съезд. Верхняя площадка Губернаторского сада превратится в волшебную сцену. А вдоль кремлевской стены - от Кладовой башни до Никольской - можно будет пройти сквозь световой коридор. В Сквере семьи, у Манежа, будут установлены переплетенные светящиеся кольца. На склоне галереи Пьетро Франческо появится инсталляция "Лисьи фонарики". А на обновленной Центральной площади главное место по праву займет Кремлевская елка. "Одевайтесь теплее и приходите в кремль!" - сказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Кстати, кремлевские стены станут полотном для аудиовизуального шоу. На Дмитриевской башне развернется 3D-мэппинг шоу "Путешествие в сказку", на Никольской - мэппинг-шоу "Волшебный портал", а рядом с детской площадкой на фасаде 14-го корпуса будет демонстрироваться лазерное шоу "С Новым годом!". Увидеть трансляции можно будет с 16 часов до 1 часу ночи ежедневно, а в новогоднюю ночь - до 4 утра.

В одной из главных обновленных локаций кремля - Манеже - гостей ждет иммерсивный мультимедийный спектакль "Кузница снежинок". Понравится он не только тем, кто верит в сказку, но и всем, кто увлекается современными технологиями. Задача героев - вместе собрать первую в мире снежинку, которая не тает.

"Зрители посетят старинную мастерскую, попробуют найти выход из зеркального лабиринта и починят самый мощный в мире процессор. Посетители Манежа отправятся в путешествие во времени. Интересно будет всей семье", - уверен министр культуры региона Олег Беркович.

Посетить представление можно будет бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте "Нижний 800". Взрослым потребуется QR-код или "Мультипасс".

Праздничные мероприятия в сердце города - Нижегородском Кремле - стартуют 29 декабря и продлятся до 9 января. Фото: АНО "Центр 800"

"Горьковская елка" и Швейцария

Еще одна точка притяжения в центре города - это площадь Горького. Здесь проходит фестиваль "Горьковская елка" с праздничной ярмаркой, подарками, сувенирами и сладостями. Здесь же можно будет полюбоваться масштабными световыми инсталляциями, иллюминацией, покататься на светящихся качелях и сделать снимки на память в различных фотозонах. В праздники здесь обещают быть Дед Мороз со Снегурочкой и различные аниматоры - снеговики, скоморохи, медведи. QR-код к посещению фестиваля не нужен.

И нижегородцам, и гостям города в новогодние каникулы обязателен к посещению и обновленный парк "Швейцария". На центральной площади разместятся взрослый и детский каток с зонами отдыха и фуд-траками. Ежедневно с 10 утра и до 22 часов напротив детского центра будет работать ярмарка с подарками и угощениями, а в самом центре с 16 и до 21 часа будет транслироваться мэппинг-шоу. Гости смогут покататься по парку на сверкающем новогоднем паровозике, принять участие в мастер-классах по созданию новогодних украшений, поиграть в керлинг - между прочим, впервые в Нижнем Новгороде! - а также посмотреть выступления мимов и жонглеров, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой рядом со светящимися инсталляциями. Украшенный парк стал напоминать декорации к рождественскому фильму, настолько здесь стало красиво. Кстати, в "Швейцарии" можно встретить и саму новогоднюю ночь: масштабная праздничная программа запланирована до 3 часов.