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Текст:   Марина Трубилина 
14:44 30.12.2021

Новый фонд займется застройкой площадок от аварийных и проблемных домов

Закон об объединении Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

На базе двух фондов создается новый Фонд развития территорий. Его целями будет создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение аварийного жилья, защита прав дольщиков. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

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Это объединение логически давно созрело, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. 95% проблем обманутых дольщиков будут решены к 2024 году. При работе с дольщиками остаются дома, по которым дольщикам были выплачены компенсации.

"Эти площадки надо использовать для жилищного строительства", - подчеркнул Хуснуллин.

Программа реформирования ЖКХ, которой занимается Фонд содействия реформированию ЖКХ, запущенная по итогам Госсовета еще в конце 2000-х годов, в основном закончилась, сейчас начинается активная работа по расселению аварийного жилья. При этом также освобождаются площадки из-под аварийного жилья, кроме того, закон о комплексном развитии территорий дает возможность комплексно осваивать эти территории. "Поэтому объединение двух фондов - это объединение земельных ресурсов, финансовых, организационных ресурсов, которое точно даст определенный синергетический эффект", - сказал Хуснуллин.

"Я думаю, что мы к 1 марта закончим организационную структуру, потому что закон только вышел, соберем новый состав, новую систему управления, и уже с учетом тех возможностей, которые у нас есть - это инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурное меню - уже более активно будем вкладываться в развитие территорий", - рассказал вице-премьер.

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