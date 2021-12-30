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Текст:   Марина Трубилина 
21:21 30.12.2021

Новый порядок взыскания долгов по квартплате еще раз отложили

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые правила взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги вновь отложены на полгода. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Эксперт прокомментировал новый порядок взыскания долгов по квартплате

Еще в 2019 году был введен новый порядок взыскания задолженности - при обращении в суд взыскатель должен указывать один из идентификаторов должника. Это может быть ИНН, СНИЛС, серия и номер паспорта, водительского удостоверения и пр. Такой порядок был введен, чтобы долги не могли взыскать с полного тезки должника.

Однако у организаций ЖКХ (управляющих компаний, водоканалов, электросетей и пр.) таких сведений о жителях, как правило, нет. Поэтому для взыскателей долгов за ЖКУ новый порядок несколько раз откладывался. Очередная отсрочка должна была завершиться 1 января 2022 года, но срок вновь продлен - до 1 июля 2022 года.

Госдумой принят закон о цифровой трансформации исполнения исполнительных документов. Однако он вступит в силу только через полгода, отмечают инициаторы продления отсрочки. До этого момента необходимо продлить и приостановку вступления в силу требования о предоставлении идентификаторов при взыскании долгов в ЖКХ.

Законом о цифровой трансформации предполагается, что при отсутствии у взыскателя идентификаторов должника эту информацию по запросу суда должны предоставить Пенсионный фонд РФ, налоговые органы или органы внутренних дел.

Проблему взыскания коммунальных долгов с использованием нового порядка пытались решить уже неоднократно. Были законопроекты, по которым коммунальщики могли получать эту информацию в Росреестре и органах МВД, использовать для этого номер единого лицевого счета, кадастровый номер помещения. Однако эти решения не были приняты.

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