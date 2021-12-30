Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год

Объем поставок сжиженного природного газа из России в Великобританию увеличился на треть за последний год. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Отмечается, что если в прошлом году в Великобританию прибыли 22 танкера, перевозящих газ из России, то в 2021 году их число увеличилось на семь и составило 29 танкеров.

Издание отмечает, что США также направили дополнительные танкеры с СПГ в сторону Европы. Несколько судов, которые везли топливо в азиатские страны, изменили свой курс. Причиной этого называют рост цен на топливо в европейских государствах.