В Сети набирает популярность вредоносная программа RedLine, которая заражает компьютеры и похищает личную информацию, включая данные для авторизации (логины и пароли), сохраненные в браузерах.

Как пишет Bleeping Computer, вирус способен расшифровывать данные в хранилище паролей таких браузеров, как Chrome, Opera и Edge, которые работают на программном механизме Chromium, разработанном Google.

Помимо паролей, RedLine может похищать и отправлять своим создателям информацию о сохраненных в браузере банковских картах и другую чувствительную информацию. При этом программа может не обнаруживаться антивирусными средствами.

Отмечается, что RedLine свободно продается на хакерских форумах по цене около 200 долларов (15 тысяч рублей). На компьютер вирус попадает вместе с зараженным файлом в формате EXE, XLS или DOC, маскирующимся под полезное приложение или документ.

Bleeping Computer советует отказаться от сохранения паролей в браузерах и пользоваться специальными менеджерами паролей, а также активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.