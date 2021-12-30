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Ворующий пароли вирус атаковал компьютеры

Текст:   Антон Благовещенский
30.12.2021,  
15:43
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сети набирает популярность вредоносная программа RedLine, которая заражает компьютеры и похищает личную информацию, включая данные для авторизации (логины и пароли), сохраненные в браузерах.

Как пишет Bleeping Computer, вирус способен расшифровывать данные в хранилище паролей таких браузеров, как Chrome, Opera и Edge, которые работают на программном механизме Chromium, разработанном Google.

Помимо паролей, RedLine может похищать и отправлять своим создателям информацию о сохраненных в браузере банковских картах и другую чувствительную информацию. При этом программа может не обнаруживаться антивирусными средствами.

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Отмечается, что RedLine свободно продается на хакерских форумах по цене около 200 долларов (15 тысяч рублей). На компьютер вирус попадает вместе с зараженным файлом в формате EXE, XLS или DOC, маскирующимся под полезное приложение или документ.

Bleeping Computer советует отказаться от сохранения паролей в браузерах и пользоваться специальными менеджерами паролей, а также активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

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