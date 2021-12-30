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30.12.2021 00:00
Рубрика: Общество

Определены лучшие новогодние шоу столицы

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 298(8649)
В Москве назвали лучшие новогодние представления этого зимнего сезона - рейтинг в девятый раз составили эксперты проекта "Социальный навигатор". Всего было изучено 50 шоу, 13 из них вошли в список самых-самых.

Последний раз исследование проводилось два года назад - тогда в нем участвовали 93 новогодних представления. В прошлом году по понятным причинам елки ушли в онлайн, потому рейтинг составлять не стали. Этой зимой организаторы следуют антиковидным правилам - в зал пускают ограниченное число зрителей, а от взрослых требуют QR-код или ПЦР-тест. Увы, пандемия сократила количество шоу почти вдвое - их в городе осталось 50. Однако, как отмечают эксперты, спектакли стали только качественнее.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Представления оценивались по восьми критериям, включая оригинальность сюжета и соответствие программы заявленной возрастной группе. При составлении рейтинга учитывалось и мнение детей. Лучшими в итоге стали 13 представлений. Например, первое место поделили между собой КиноЕлка на Мосфильме "Вперед, в Новый год!", квест "Елка Победы. Тайны героев Москвы" Музея Победы и "Научный новый год 2022" ("Умная Москва").

По словам экспертов, с каждым годом палитра елок меняется - интерактива все больше. На смену классическим спектаклям часто приходят квесты, представления на открытом воздухе, научные эксперименты и зрелищные шоу-программы. "Организаторы новогодних елок все время пытаются придумать что-то новое, - рассказала заместитель директора Национального института качества образования Татьяна Волосовец. - Для меня совершенным откровением стал иммерсивный "Щелкунчик", о котором дети всего мира знают уже не одну сотню лет. Это сочетание традиционных елочных представлений, сказки и чего-то нового, необычного". Щелкунчик, кстати, стал в этом году самым популярным персонажем - чаще всего именно он упоминается в названиях новогодних шоу столицы.

В стоимость билетов на многие представления включены новогодние подарки. В основном сладкие, но в последнее время встречаются также игрушки, книги, наборы для творчества. Об этом иной раз просят родители. Мол, детям не нужны шоколадки и конфеты, которые накануне праздников дарят все и всюду.

Увы, пандемия сократила количество шоу почти вдвое - их в городе осталось 50. Однако, как отмечают эксперты, спектакли стали качественнее

Организаторы зачастую стараются развлечь не только детей, но и пап и мам. Например, Музей Победы, пока ребятня бегает по квестам, предлагает родителям увидеть свою экспозицию. А на "Мосфильме" обустроена рождественская кинодеревня, где можно провести время до и после представления. "Во время спектакля она тоже работает. Кроме того, путь до зрительного зала совпадает с частью экскурсионного маршрута, где гости увидят некоторые из экспонатов", - отметила исполнительный продюсер проекта Валерия Стоян.

Пандемия в большинстве случаев на стоимости билетов не сказалась. Однако изменилась глубина спроса, подчеркнула руководитель департамента мероприятий и парков киностудии "Союзмультфильм" Екатерина Слащева. По ее словам, раньше билеты на новогодние шоу раскупались сильно заранее. Теперь же от долгосрочного планирования многие отказались, а поэтому решение, идти или не идти, принимают буквально за один-два дня до представления.

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