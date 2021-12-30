Опрос: Россияне хотят навсегда оставить 31 декабря выходным днем

31 декабря в этом году официально нерабочий день, но часть населения все равно работает. Чаще всего это те, у кого сменный график. Абсолютное большинство при этом хотели бы, чтобы последний день года остался выходным навсегда.

Об этом говорится в исследовании Superjob по итогам опроса населения. "8 из 10 россиян не будут работать в последний день уходящего года. Судя по комментариям, многие вполне довольны сложившейся ситуацией, поскольку в предыдущие годы 31 декабря хоть и считалось рабочим, однако результативность работы в этот день стремилась к нулю", - пишет портал.

По данным опроса, 20% респондентов все же собираются выйти на работу 31 декабря: 14% - за стандартную оплату, 6% - за повышенную. Отдыхать в этот день чаще будут женщины, чем мужчины (84% против 77% соответственно). За сохранение 31 декабря выходным днем навсегда высказались 81% опрошенных.

Накануне Минтруд напомнил гражданам, как должна оплачиваться работа в праздничные дни. Как в случае со сменным графиком, так и в случае стандартного 5/2, работник вправе выбрать двукратную оплату или однократную оплату плюс отгул. О нюансах читайте в материале "РГ".