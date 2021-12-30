Площадки под проблемными домами предоставят застройщикам без торгов

Закон о продлении механизма предоставления земельного участка без проведения торгов для завершения строительства проблемных домов подписал президент РФ Владимир Путин.

Законом продлевается срок применения одного из положений Земельного кодекса. Им предусматривается возможность предоставления участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов компаниям, которые взялись за достройку проблемных домов обманутых дольщиков.

Это дает возможность компенсации застройщику затрат на завершение строительства проблемного объекта без привлечения бюджетных средств, отмечает в заключении на закон Комитет Совета Федерации по экономической политике.

Применение этой нормы должно было прекратиться с 1 января 2022 года. Теперь же она продлевается до начала 2024 года.

Закон будет способствовать завершению строительства проблемных объектов и исполнению обязательств перед дольщиками.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.