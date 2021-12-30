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30.12.2021 17:08
Рубрика: Власть

Подавать в суд документы можно будет через портал госуслуг

Текст: Владислав Куликов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит возможность участвовать в судебном заседании по видеосвязи и получать судебные документы через портал госуслуг.
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Соответствующие изменения внесены в Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Новации предусматривают, что иск или жалобу можно будет подать в электронном виде: через портал госуслуг или систему электронного документооборота. Так, в режиме онлайн теперь можно будет ознакомиться с материалами дела, получить судебные извещения и копии судебных решений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Если в суде есть техническая возможность, к заседанию можно будет подключиться по видеосвязи с личного устройства. Для этого нужно будет подать соответствующее ходатайство. Подключиться же в режиме веб-связи к процессу можно будет через портал госуслуг. Как подчеркивает "Интерфакс", во время процесса с "удаленными" участниками ведется протокол и видеозапись, за нарушение порядка суд может отключить нарушителя от конференции. Основания для отказа в участии в суде дистанционно - это отсутствие технической возможности в суде и закрытое судебное заседание.

"Стоит отметить, что к настоящему моменту для арбитражных судов проведение онлайн-заседаний является довольно рядовым процессуальным действием, - говорит заведующий бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов. - В данном случае речь идет об онлайн-заседаниях, участие в которых обеспечивается для сторон из любого удобного для них места: дома, офиса и пр., посредством использования их гаджетов и встроенного в картотеку арбитражных дел программного обеспечения. Такая возможность в первую очередь позволяет судебным юристам не тратить личное время и средства доверителей на командировки в иные субъекты".

По его словам, в арбитражном, гражданском, административном процессах станет возможным с помощью веб-конференций не только обеспечивать участие сторон, но и свидетелей, экспертов, а также переводчиков, в том случае, если последние с помощью усиленной квалификационной электронной подписи подпишут расписку о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений.

"Представляется, что такие возможности благоприятно повлияют на судопроизводство, тем более в условиях пандемии, - говорит Никита Филиппов. - Злоупотребления, конечно, возможны в отдельно взятых случаях, но как показала практика арбитражных судов, существенных рисков не предвидится".

Фото: Георгий Андреев / ТАСС
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Также он обращает внимание, что проведение онлайн-заседаний пока ограничивается технической возможностью судов, не всегда имеющих необходимое оборудование. "В этой связи ожидается, что принятие соответствующих законов ускорит укомплектование судов необходимой техникой, что позволит быстрее и качественнее рассматривать находящиеся в их производстве дела", - говорит он.

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