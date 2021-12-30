Польша продолжает насилие над беженцами и накануне Нового года

Эскалация напряженности на белорусско-польской границе продолжает носить перманентный характер, вынуждены признавать местные обозреватели. Даже предновогодние дни не стали в Польше причиной для прекращения насилия над беженцами.

В ночь на 29 декабря, свидетельствуют в Госпогранкомитете Беларуси, "вблизи пункта пропуска "Песчатка" пограничники обнаружили двух граждан Сирии. Один из иностранцев не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава". По их словам, травмы были нанесены польскими силовиками при вытеснении беженцев к границе с РБ. Кроме того, мужчины были сильно истощены и подавлены. Дальнейшее нахождение в подобном состоянии грозило им неминуемой гибелью.

Бригада скорой медицинской помощи, сообщили пограничники БЕЛТА, доставила людей в учреждение здравоохранения для оказания необходимой помощи. По результатам осмотра у одного из мужчин диагностирован закрытый косой внутрисуставной перелом верхней трети большеберцовой кости со смещением.

"Все указывает на то, что христианство, гуманизм и права человека стали для официальной Варшавы лишь пустым звуком", - с горечью констатируют в белорусском ведомстве.