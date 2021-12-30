Попова назвала срок появления первых симптомов заражения "омикроном"

Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Первые клинические симптомы штамма "омикрон" у человека могут появиться уже на 3-5 день после заражения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба.

"Передача "омикрона" идет гораздо быстрее - он является более заразным по разным оценкам от 3 до 5 раз. Сокращается инкубационный период: максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на 3-5 день", - пояснила она, передает "Интерфакс".

Тем не менее, спасение от нового штамма есть, так как российские вакцины эффективны против этого варианта коронавируса. "Поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации", - добавила Попова.

Кроме того, она рекомендовала главам регионов не снижать уровень тестирования населения во время праздников. По последним данным, 21 регион не соблюдает нужный уровень диагностики COVID-19 в 300 тестов на 100 тысяч человек.