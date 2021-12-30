Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России от 2 декабря 2021 года № LXI - 3 "О Заявлении Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза"

Парламентское Собрание постановляет:

1. Принять Заявление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза (далее - Заявление). Текст Заявления прилагается.

2. Секретариату Парламентского Собрания передать указанное Заявление для опубликования в центральных средствах массовой информации Российской Федерации и Республики Беларусь, средствах массовой информации Союзного государства, а также направить настоящее Постановление и указанное Заявление в Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников Содружества Независимых Государств.

Председатель Парламентского Собрания В.Володин

ЗАЯВЛЕНИЕ

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза

Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России серьезно обеспокоены сложной обстановкой на границе Беларуси с Польшей и Литвой, связанной со скоплением беженцев с Ближнего Востока.

Сложившаяся ситуация является следствием политики агрессивного вмешательства в дела развивающихся стран со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Большая часть беженцев - это выходцы из стран, подвергшихся международной экспансии посредством введения военного контингента НАТО, что привело к разрушению мирной жизни и основ государственного устройства в этих странах.

Евросоюз вместо конструктивного взаимодействия с Республикой Беларусь, которая впервые столкнулась с волной миграции на европейском направлении, фактически устранился от решения проблемы. Очевидно использование политики двойных стандартов в отношении защиты прав человека, применения норм международного права и принципов гуманизма.

Польские силовые ведомства, блокируя пересечение границы, стали применять против мирных беззащитных людей, в числе которых дети, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие, что считаем недопустимым.

Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России убеждены, что подобные проявления безответственной государственной политики стран Запада, искусственное нагнетание обстановки и эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций.

Призываем Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Европейского Союза дать объективную публичную оценку подобным радикальным действиям и принять конкретные меры по разрешению кризиса.

Выражаем надежду на возобладание здравого смысла и конструктивный подход европейской и американской сторон к выполнению своих международных обязательств в области прав беженцев.

2 декабря 2021 г.