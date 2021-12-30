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30.12.2021 21:51
Рубрика: Власть

Постановления КС станут поводом для пересмотра судебных решений

Текст: Владислав Куликов
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новое основание для пересмотра судебного решения: постановление Конституционного суда России. Если какая-то норма будет признана не соответствующей Основному Закону, это станет поводом для массового пересмотра аналогичных дел, в которых суды применили такую норму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что принятые нормы приводят положения процессуальных кодексов в соответствие с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации.

Фото: Андрей Варенков/ РИА Новости
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По его словам, на практике до сих пор отменялись решения только по делам тех граждан, которые напрямую обратились с заявлением в Конституционный суд. "Однако вопросы, которые затрагивает Конституционный суд России, касаются десятков тысяч людей", - подчеркнул Владимир Груздев.

Например, если Конституционный суд постановил, что граждан нельзя выселять из квартиры в такой-то и такой-то ситуации, то будет неважно, дошел конкретный человек до Конституционного суда России или нет. Все, кто попал в аналогичную ситуацию, получат право на пересмотр решения в соответствии с правилами, продиктованными Конституционным судом.

Напомним, Конституционный суд проверяет, соответствует ли то или иное положение Основному Закону. Если нет, то государство меняет законы и исправляет ошибки. По прежним правилам, сразу после того или иного постановления Конституционного суда, исправлялась судьба только непосредственно заявителей. Остальным гражданам, если такая же проблема была у многих, приходилось ждать законодательных изменений. Все дело в том, что прозвучавшие правовые позиции Конституционного суда страны не были поводом для пересмотра уже вступивших в силу судебных решений по новым обстоятельствам. Однако, как подчеркнул председатель правления АЮР, процедурные формальности не должны становиться барьером для исправления несправедливых решений.

Как уточняет РИА Новости, соответствующие изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Власть Право Судебная власть Конституционный суд

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