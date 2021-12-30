Повышенный экологический сбор могут ввести с 2025 года

Платить экологический сбор за невыполнение обязательств производителей и импортеров по утилизации всей использованной ими упаковки, а также частично - самих товаров, компаниям придется с 2025 года. Такая норма содержится в законопроекте о введении расширенной ответственности производителей (РОП), сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Там добавили, что документ обсудят все заинтересованные ведомства сразу после новогодних каникул. В случае, если правительство придет к согласию по поводу этой версии законопроекта, его вскоре внесут в Госдуму.

Новая концепция РОП была согласована с ведомствами и бизнесом еще в конце 2020 года. Однако при окончательном утверждении проекта закона перед внесением в Госдуму в правительстве возникли разногласия, из-за чего документ не успели передать депутатам для рассмотрения в осеннюю сессию. Последовал новый цикл уточнения позиций министерств, подготовлен компромиссный вариант. Сейчас его готовят к размещению на портале опубликования проектов нормативных актов и к рассмотрению на согласительной комиссии.

Сам текст компромиссного законопроекта еще не обнародован. По информации представителя Виктории Абрамченко, в новой редакции предусмотрены три главных изменения. Экологический сбор за недовыполнение обязательств по утилизации тары начнут собирать на год позже, чем предполагалось ранее, - с 1 января 2025 года. Норматив по утилизации самих товаров будет ежегодно расти на 10% начиная с 2023 года. Также с начала 2025 года предложено запретить реализацию товаров и упаковки от производителей, не внесенных в специальный реестр. Ранее речь шла о реестре непосредственно изделий.

За год в России накапливается 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. По данным операторов по обращению с ними, до половины содержимого мусорных баков - это упаковка. По замыслу авторов законопроекта, утилизацию тары тем или иным способом обязан обеспечить производитель или импортер. В случае, если он не выполнит свои обязательства, заплатит экологический сбор, величина которого вдвое выше стоимости самостоятельной утилизации выпущенного в оборот. За счет денег РОП отрасль по обращению с отходами получит финансы и для текущей работы, и для создания инфраструктуры. Пока что она в основном живет на собранные с населения 190 млрд рублей годовых платежей за вывоз мусора.

При отказе от лишней упаковки страна сможет сократить массу отходов на 15 млн тонн в год, подсчитали в ППК "Российский экологический оператор". Это принесет годовую экономию в 66 млрд рублей.

При взимании экологического сбора в расчет примут то, из какого материала выполнена упаковка. За наименее экологичные и трудноперерабатываемые материалы заплатить придется больше, чем за те, из которых легко извлечь вторичные материальные ресурсы.