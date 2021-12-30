Путин подписал закон о паспорте болельщика

С лета в России для доступа на соревнования нужен будет паспорт болельщика (Fan ID). Такой закон подписал президент.

Это персонифицированная карта для посещения соревнования - электронный документ для идентификации зрителя, участника и всех задействованных в проведении турнира. Цель - обеспечение безопасности и порядка. Чтобы получить такой документ, нужно будет обратиться на портал госуслуг.

Перечень спортивных соревнований, на которых предъявление Fan ID будет обязательным, определит кабмин. Купить билет можно будет только при наличии такого паспорта, и на входе его также будут проверять. Организаторы соревнований должны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков.

Не все смогут получить Fan ID, кроме того, предусматривается процедура заморозки. Основаниями в отказе может послужить то, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, или же поступление информации о намерении совершить такие деяния. Обжаловать отказ можно будет в суде.