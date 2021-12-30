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30.12.2021 21:31
Рубрика: Власть

Президент подписал закон о региональной системе ПВО России и Таджикистана

Текст: Юрий Гаврилов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России с Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что это Соглашение подписали 27 апреля нынешнего года в Душанбе министры обороны двух стран. В середине ноября его одобрило российское правительство. Затем документ ратифицировала Госдума и Совет Федерации. Теперь под ним поставил подпись президент России. Соглашение вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении РФ и Таджикистаном ратификационных процедур.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В документе четко прописана миссия новой оборонной структуры двух дружественных государств. Сказано, что их совместная региональная система ПВО, являясь составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, формируется "в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе". Иными словами, Москва и Душанбе договорились, с одной стороны, совместными усилиями надежно прикрыть свою территорию от ударов с воздуха. А с другой - обезопасить воздушное пространство Содружества на южном стратегическом направлении. Это особенно важно в связи с недавними событиями в Афганистане.

Соглашение рассчитано на пять лет и предусматривает автоматическое продление на тот же срок. В документе сказано, что координацию совместных действий сил создаваемой объединенной системы ПВО осуществляет главнокомандующий ВКС России. Это логично, поскольку основная тяжесть по несению совместного боевого дежурства ляжет на наши подразделения и экипажи, в том числе расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС 201-й военной базы РФ в Таджикистане.

Надо сказать, что подобные региональные системы ПВО наша страна уже создала с рядом государств СНГ. В частности, с Беларусью и Казахстаном. Это помогает генералам планировать совместное применение сил и средств ПВО, организовывать их взаимодействие, оперативную и боевую подготовку, совместное боевое дежурство. Такой же алгоритм будет использован в новой системе противовоздушной обороны России и Таджикистана.

Не менее важно, что она укрепит безопасность Содружества в целом и его Объединенной системы ПВО - в частности. Точнее, участие в этой системе Таджикистана наполнится новым содержанием. Страна, в частности, получит возможность серьезно обновить свой зенитный ракетный арсенал и подготовить с помощь России квалифицированных специалистов ПВО. Они, в свою очередь, укрепят силы объединенной системы противовоздушной системы СНГ. Сегодня, заметим, в нее входят около 20 авиационных и свыше 50 зенитных ракетных и радиотехнических частей, а также около 10 бригад ПВО. Туда же включены части радиоэлектронной борьбы.

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