Президент заявил о готовности к работе "Северного потока-2"

Энергетика России работает как надо, но без сбоев не обходится, заявил президент, указав надежно обеспечить теплом все квартиры и дома. Газопровод "Северный поток-2" готов к работе, это поможет стабилизировать цены на европейском рынке, также заявил он.

На совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона, которое прошло в формате видеоконференции, Владимир Путин подчеркнул, что в новогодние выходные должны надежно работать все предприятия ЖКХ, транспорта и других отраслей, которые обеспечивают жизнь городов и поселков. В этом году растет энергопотребление, в декабре был достигнут исторический рекорд, сказал он.

"В целом энергетический комплекс России работает устойчиво", - оценил президент. Но далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. "Мы ведь перед началом отопительного сезона говорили много раз на этот счет, и меня уверяли, что все в полном порядке везде, но без сбоев, как обычно, не обходится", - сказал он. В ряде регионов требуется даже привлечение дополнительных сил и средств.

Президент вспомнил, как на пресс-конференции журналист из Бурятии рассказала о коммунальной аварии в Улан-Удэ. "Там, правда, все произошло в результате пожара на станции, но тем не менее. В результате этого ЧП многие жители города оказались без горячей воды и отопления", - констатировал он. "Этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей", - указал Путин.

Другой журналист, из Дагестана, говорил, что энергетика республики не справляется с потребностями. "Тут накопился целый комплекс причин, включая и платежную дисциплину, непрозрачную и неэффективную структуру владения генерирующими объектами и сетями", - отметил президент.

Важнейшая задача - сделать так, чтобы в каждом городе и поселке все квартиры и дома, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством, система ЖКХ - особенно зимой - работала отлаженно и четко, поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам, заявил Путин. "Кстати, сегодня во многих странах это, к сожалению, далеко не так", - сравнил он.

Основная ответственность за ситуацию в ЖКХ лежит на регионах и муниципалитетах. Но по линии министерства и правительства нужно постоянно отслеживать реальную ситуацию, указал президент: "Людям какая разница, кто за что отвечает, - важно, чтобы все функционировало должным образом, особенно в тех населенных пунктах, где климатические условия наиболее суровы". "В этих обстоятельствах любая авария или нештатная ситуация могут иметь самые серьезные последствия", - предостерег он. И крайне важно максимально оперативно реагировать, помогать справиться с проблемами.

Путин также напомнил, что одно из ключевых направлений использования инфраструктурных кредитов, которые на льготных условиях предоставляются регионам, связано с обновлением систем ЖКХ.

Новый маршрут поможет стабилизировать цены, снизить стоимость газа для европейских стран и Украины

Приоритет в развитии газовой инфраструктуры - устойчивое снабжение внутреннего рынка, запущены масштабные программы по газификации регионов, подчеркнул президент. Сейчас с учетом непростой ситуации у зарубежных партнеров у России есть возможность наращивать экспорт газа, продолжил он.

В октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода "Северный поток-2". "А сегодня должна быть завершена и процедура заполнения газом второй нитки "Северного потока-2", - сказал Путин. "Трубопровода общим объемом поставок нашим коллегам в Европе 55 млрд кубических метров газа", - уточнил он. Этот новый маршрут поможет стабилизировать цены на европейском рынке, пояснил президент.

"Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток-2" днем, доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Газопровод "Северный поток-2" к работе готов!" - объявил он.

Теперь все зависит от европейцев - "как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа... Это, безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте", сказал Владимир Путин. И все страны и потребители это почувствуют. "Даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены", - заметил он. Потому что значительный объем газа российского происхождения они берут по высоким ценам европейского рынка, по политическим соображениям отказавшись от прямых поставок.

Завершая встречу, Путин попросил подготовить предложения по улучшению работы электросетевого комплекса России, чтобы граждане не чувствовали сбоев в работе энергосистемы - реакция на это должна быть мгновенной.