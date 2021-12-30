Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий передачу сведений о смерти должников в службу судебных приставов. Теперь информация будет приходить в автоматическом режиме - в формате широковещательной рассылки.

Как поясняет РИА Новости, по прежним правилам сведения о государственной регистрации смерти предоставлялись Федеральной службе судебных приставов по запросу. Иными словами, сам пристав должен был каким-то образом узнать, что должника больше нет в живых, и направить запрос для получения официального подтверждения.

Сейчас механизм информирования упрощается. Снижается (если не исключается вовсе) вероятность возбуждения исполнительных производств в отношении уже умерших граждан.