Производителя продукции Gallina Blanca купит корпорация из Непала

Производителя полуфабрикатов Gallina Blanca купит корпорация из Непала. Сделку по продаже ЗАО "Юроп Фудс ГБ", которое выпускало продукты, в том числе под этим брендом, одобрила ФАС России.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "СИДЖИ ФУДС" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca - ЗАО "Юроп Фудс ГБ". По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания", - говорится в сообщении службы.

ООО "СИДЖИ ФУДС" было зарегистрировано в ноябре 2021 года. Его основным владельцем является CG Foods International Ltd, которая ранее была известна как Nepal Thai Foods.

Выручка ЗАО "Юроп Фудс ГБ" в 2020 году составила 1,542 млрд рублей, а чистая прибыль - 133 млн рублей.