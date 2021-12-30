Путин анонсировал встречи с иностранными лидерами в 2022 году

Поздравляя глав государств и правительств с Новым годом телеграммами, президент России анонсировал, как минимум, три встречи на высшем уровне в предстоящем году. Переговоры пройдут с председателем КНР, премьер-министром Венгрии и премьер-министром Италии.

О том, что Владимир Путин приедет в феврале в Пекин на церемонию открытия Олимпийских игр, "РГ" уже писала не раз. Пока до этой даты других международных визитов он совершать не планирует. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Китай взаимодействовали весьма продуктивно, оценил президент: продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле, хорошие практические результаты принесло проведение "перекрестных" Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. "Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта", - написал Путин Си Цзиньпину.

В послании премьер-министру Венгрии Виктору Орбану российский лидер подчеркнул, что за прошедший год удалось немало сделать для развития двусторонних связей, а особое значение имело взаимодействие в борьбе с коронавирусом. "Жду нашей скорой встречи в наступающем году", - заметил он.

Президент России также подчеркнул, что будет рад встретиться с главой Совета министров Италии Марио Драги в Москве в 2022 году, чтобы обстоятельно обсудить вопросы двусторонней повестки и наметить пути конструктивного взаимодействия в международных делах. "Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Италии, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне", - считает он.