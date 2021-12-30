Путин поздравил с Новым годом глав зарубежных государств и правительств

В частности, в поздравлении руководству ФРГ президент выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности.

В поздравлении американскому коллеге Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что наши страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество. Путин убежден в том, что в развитие договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Женеве и последующих контактов, Москва и Вашингтон могут продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов.