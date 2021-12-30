Путин одобрил присоединение РФ к акту о защите региональных брендов за рубежом

Владимир Путин подписал закон о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. Документ дает право регистрировать географическое указание места производства товара на международном уровне.

Данный акт расширяет перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих охране.

Страны, которые следуют Женевскому акту, должны обеспечить правовые средства, которые мешают неправомерному использованию наименований мест происхождения товаров и географических указаний, получивших международную регистрацию, а также их имитации.

На данный момент акт охватывает более 30 стран.