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Рубрика: Власть

Путин одобрил присоединение РФ к акту о защите региональных брендов за рубежом

Владимир Путин подписал закон о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. Документ дает право регистрировать географическое указание места производства товара на международном уровне.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Данный акт расширяет перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих охране.

Страны, которые следуют Женевскому акту, должны обеспечить правовые средства, которые мешают неправомерному использованию наименований мест происхождения товаров и географических указаний, получивших международную регистрацию, а также их имитации.

На данный момент акт охватывает более 30 стран.

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