Путин оставил Кирилла Дмитриева во главе РФПИ еще на 5 лет

Президент Владимир Путин продлил срок полномочий Кирилла Дмитриева во главе Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу с 17 января 2022 года.

Российский фонд прямых инвестиций создан в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства Российской Федерации. Фонд осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.

В последние годы РФПИ активно занимается продвижением российской вакцины от коронавируса "Спутник V".