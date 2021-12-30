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30.12.2021 20:04
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни

Текст: Иван Егоров

Владимир Путин подписал закон об изменениях в КоАП РФ, которые вводят ответственность за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность. Согласно документу, речь идет об ответсвенности за мелкое хищение - в размере не более 2,5 тысячи рублей. Для физических лиц за такое мелкое мошенничество вводится три меры наказания - штраф, административный арест и обязательные работы с обязательной конфискацией ящика. При этом штраф составит до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 3 тысяч рублей. Также фальшивому сборщику милостыни может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Для юридических лиц штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Также в КоАП внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, которая имеет право на благотворительную деятельность, но при этом нарушает требования к ящикам для пожертвований, порядка их установки, использования и правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.

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