Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни

Владимир Путин подписал закон об изменениях в КоАП РФ, которые вводят ответственность за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность. Согласно документу, речь идет об ответсвенности за мелкое хищение - в размере не более 2,5 тысячи рублей. Для физических лиц за такое мелкое мошенничество вводится три меры наказания - штраф, административный арест и обязательные работы с обязательной конфискацией ящика. При этом штраф составит до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 3 тысяч рублей. Также фальшивому сборщику милостыни может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Для юридических лиц штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Также в КоАП внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, которая имеет право на благотворительную деятельность, но при этом нарушает требования к ящикам для пожертвований, порядка их установки, использования и правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.