Путин подписал закон о создании госсистемы с биометрическими данными россиян

Единая биометрическая система России приобрела статус государственной, закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Закон предполагает, что правительство будет регулировать порядок работы госсистемы и утверждать, какие данные в разных случаях могут использоваться. Граждане РФ при этом смогут самостоятельно сдавать в систему биометрические образцы, удаленно используя подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данные с чипа на загранпаспорте.

"Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Они, в свою очередь, получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторюсь, право гражданина, а не обязанность".