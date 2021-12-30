Путин подписал закон о запрете роста тарифов на связь для детсадов и школ

Под запрет попало одностороннее повышение тарифов на услуги связи для социально значимых объектов (школ, детских садов и пр.) операторами связи, пользующимися своим монопольным положением.
Законом устанавливаются требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, инфраструктура для которых создавалась за счет бюджетов. В частности, предусматривается, что цены на услуги связи, услуги присоединения и услуги по пропуску трафика при перезаключении контрактов должны определяться исходя из индекса роста потребительских цен. Кроме того, закрепляется запрет операторам связи в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество после окончания срока действия контракта.
Еще одной поправкой устанавливается обязанность операторов связи бесплатно пересылать SMS-сообщения от портала Госуслуг, необходимые для работы двухфакторной аутентификации. Как ожидается, она будет запущена в режиме "по умолчанию" в 2022 году.
"Мы все видим, что риски и борьба за учетные записи наших пользователей обостряется. Поэтому злоумышленники всяческими способами пытаются их, пароли и логины эти, украсть. В этом смысле второй фактор авторизации, который мы вводим как SMS-подтверждение, позволит эти риски дискредитации и кражи этих учетных записей снизить", - пояснял ранее необходимость этой меры глава Минцифры Максут Шадаев.