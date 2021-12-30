Путин подписал закон о запрете роста тарифов на связь для детсадов и школ

В России вступают в силу поправки в статьи 46 и 511 Федерального закона "О связи" в части, касающейся запрета на одностороннее повышение тарифов на связь для социально-значимых объектов и обязанности сотовых операторов бесплатно рассылать SMS от портала Госулуг. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Под запрет попало одностороннее повышение тарифов на услуги связи для социально значимых объектов (школ, детских садов и пр.) операторами связи, пользующимися своим монопольным положением.

Законом устанавливаются требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, инфраструктура для которых создавалась за счет бюджетов. В частности, предусматривается, что цены на услуги связи, услуги присоединения и услуги по пропуску трафика при перезаключении контрактов должны определяться исходя из индекса роста потребительских цен. Кроме того, закрепляется запрет операторам связи в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество после окончания срока действия контракта.

Еще одной поправкой устанавливается обязанность операторов связи бесплатно пересылать SMS-сообщения от портала Госуслуг, необходимые для работы двухфакторной аутентификации. Как ожидается, она будет запущена в режиме "по умолчанию" в 2022 году.

"Мы все видим, что риски и борьба за учетные записи наших пользователей обостряется. Поэтому злоумышленники всяческими способами пытаются их, пароли и логины эти, украсть. В этом смысле второй фактор авторизации, который мы вводим как SMS-подтверждение, позволит эти риски дискредитации и кражи этих учетных записей снизить", - пояснял ранее необходимость этой меры глава Минцифры Максут Шадаев.