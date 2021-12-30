Путин подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги

Социальные выплаты, которые получают граждане РФ, будут защищены от автоматического списания в счет уплаты долгов. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Под запрет на списание попали единовременные социальные выплаты государства в случае, если заемщик не дал на это банку своего письменного согласия на предмет каждой такой выплаты. Так, законом будут защищены все средства, которые выплачены в виде пособий беременным женщинам и гражданам, имеющим детей, а также малоимущим россиянам, которым государство оказывает материальную помощь.

Закон также разрешает заемщику обратиться в банк, который пытается получить деньги в счет уплаты долгов, с заявлением о сохранении зарплаты и других ежемесячных доходов, но не более чем на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по стране. Если прожиточный минимум в регионе выше, чем в среднем по РФ, то сумма, которую защитят на счетах должника от списания, повысится до соответствующего уровня.

Как уточняется в законе, его действие будет иметь обратную силу в отношении средств, которые поступили на счет с 1 января 2021 года. Если заемщик ранее в договоре дал свое согласие на списание этих денег, то он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их, то есть в этом случае будет действовать классический "период охлаждения".