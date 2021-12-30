Путин подписал закон об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС

Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон, согласно которому граждане будут обязаны покинуть зону чрезвычайной ситуации, при если власти объявят эвакуацию.

Согласно пояснительной записке к документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий. До сих пор в случае пожаров или наводнений спасателям приходилось кроме тушения пожара отвлекаться на уговоры граждан покинуть свои дома.

Изменения внесены в закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера". Кроме того, закон устанавливает постоянный доступ МЧС к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. В то же время изменения в закон о ЧС не означает принудительной эвакуации населения с места чрезвычайной ситуации, но в этом случае ответственность за собственную жизнь и здоровье ложится на самого человека.