Путин подписал закон об ответственности владельцев затонувших судов

Президент Владимир Путин подписал закон об установлении административной ответственности для владельцев утонувших в российских водах судов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает административную ответственность для собственников судов, которые утонули сами и были затем не убраны, либо были затоплены владельцем.

Кроме того, ответственность грозит судовладельцам за нарушение требований о наличии свидетельства о страховании ответственности за удаление затонувших судов, а также за затопление морского судна в пределах внутренних морских вод или территориального моря России, а также в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях страны.