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30.12.2021 15:10
Рубрика: Власть

Путин получил в подарок книгу про инвестиции

Текст: Кира Латухина
Одним из новогодних подарков, которые получил президент, стала книга о десяти годах работы Российского фонда прямых инвестиций с описанием ста проектов. Такой презент на встрече с Владимиром Путиным в Кремле вручил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Десять лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - отметил президент.

Фото: kremlin.ru
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"Благодаря вашей поддержке мы действительно много инвестируем в ключевые секторы экономики, - сказал Дмитриев. - За это время мы проинвестировали уже более двух триллионов рублей с нашими партнерами". При этом на каждый рубль приходится девять рублей, и в совместные фонды уже привлечено 40 млрд долларов, создано 100 тысяч рабочих мест в России. И доходность высокая.

"Мы фокусируемся на шести основных секторах, куда вы нам поручали инвестировать", - уточнил глава РФПИ. Во-первых, это улучшение качества жизни. В пример он привел клинику "Мать и дитя", которая расширила количество регионов присутствия с трех до 25 и открыла 40 новых медицинских центров, создав свыше семи тысяч рабочих мест. За 10 лет там уже родилось 40 тысяч маленьких граждан России. Второе - развитие инфраструктуры. Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, который на 700 км сокращает путь и на 54 процента повышает пропускную способность, и еще это ЦКАД. Третье - импортозамещение, расширение терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа в Усть-Луге. Четвертое - развитие регионов - устранение цифрового неравенства, Интернетом обеспечено 3,5 млн граждан. Пятое - повышение эффективности российских компаний, с нуля построена логистическая фирма, которая вошла в первую тройку в стране в своей области. И наконец шестое - технологическое развитие, пример - компания, которая стала лидером в онлайн-медицине.

"И также многие из наших партнеров никогда раньше не инвестировали в Россию, а сейчас делают много инвестиций", - заметил докладчик. Саудовская Аравия проинвестировала в 40 проектов, ОАЭ - в 65, Китай - в 40, сообщил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций

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