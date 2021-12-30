Путин получил в подарок книгу про инвестиции

Одним из новогодних подарков, которые получил президент, стала книга о десяти годах работы Российского фонда прямых инвестиций с описанием ста проектов. Такой презент на встрече с Владимиром Путиным в Кремле вручил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Десять лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - отметил президент.

"Благодаря вашей поддержке мы действительно много инвестируем в ключевые секторы экономики, - сказал Дмитриев. - За это время мы проинвестировали уже более двух триллионов рублей с нашими партнерами". При этом на каждый рубль приходится девять рублей, и в совместные фонды уже привлечено 40 млрд долларов, создано 100 тысяч рабочих мест в России. И доходность высокая.

"Мы фокусируемся на шести основных секторах, куда вы нам поручали инвестировать", - уточнил глава РФПИ. Во-первых, это улучшение качества жизни. В пример он привел клинику "Мать и дитя", которая расширила количество регионов присутствия с трех до 25 и открыла 40 новых медицинских центров, создав свыше семи тысяч рабочих мест. За 10 лет там уже родилось 40 тысяч маленьких граждан России. Второе - развитие инфраструктуры. Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, который на 700 км сокращает путь и на 54 процента повышает пропускную способность, и еще это ЦКАД. Третье - импортозамещение, расширение терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа в Усть-Луге. Четвертое - развитие регионов - устранение цифрового неравенства, Интернетом обеспечено 3,5 млн граждан. Пятое - повышение эффективности российских компаний, с нуля построена логистическая фирма, которая вошла в первую тройку в стране в своей области. И наконец шестое - технологическое развитие, пример - компания, которая стала лидером в онлайн-медицине.

"И также многие из наших партнеров никогда раньше не инвестировали в Россию, а сейчас делают много инвестиций", - заметил докладчик. Саудовская Аравия проинвестировала в 40 проектов, ОАЭ - в 65, Китай - в 40, сообщил он.