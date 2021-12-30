Путин поменял условия премий для чиновников

Федеральных чиновников наградят рублем за добросовестную службу. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь премии госслужащим можно давать не только как поощрение за выполнение особо важных и сложных заданий, но и в целом за добросовестное исполнение своих обязанностей, следует из сопроводительных документов.

С 2022 года мера коснется центральных аппаратов федеральных органов, а с 2023 года - также территориальных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, представительств России и федеральных органов власти за рубежом.

Средства будут выделяться из госказны.