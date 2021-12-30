Путин поздравил лидеров с Новым годом

Президент России направил поздравления с Новым годом главам государств и правительств зарубежных стран, в том числе и американскому коллеге Джо Байдену, а также руководителям международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В числе адресатов - главы Абхазии, Азербайджана, президент и премьер-министр Армении, белорусский лидер, глава Казахстана и первый президент республики, президенты Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии. Поздравления получили и лидеры из Дальнего Зарубежья. Это президенты Аргентины, Бразилии, королева Великобритании и премьер-министр Соединенного Королевства, глава правительства Венгрии, президент Венесуэлы, президент Вьетнама и генеральный секретарь ЦК компартии этой страны, президент и канцлер ФРГ, премьер-министр Греции, президент и глава правительства Израиля, президент и премьер-министр Индии, король и королева Испании, президент и председатель Совмина Италии, премьер-министр Канады, которого Путин также поздравил с 50-летним юбилеем, председатель КНР, президенты Кореи и Кубы, генерал Рауль Кастро, князь Монако, президенты Монголии, Сербии, Сирии, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, премьер-министры Швеции и Японии, а также глава ЮАР.

В послании американскому лидеру Джо Байдену Владимир Путин заявил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается мир. "Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", - говорится в телеграмме. Напомним, что сегодня в 23-30 по московскому времени лидеры проведут телефонный разговор.

Владимир Путин также поздравил с праздником Рождества Христова и Новым годом Римского папу Франциска, отметив, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой Престол продолжали вести конструктивный диалог, основанный на близости подходов к ключевым проблемам.

Президент направил поздравления и главам международных организаций, среди них генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, глава Группы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и почетный член МОК Жан-Клод Килли, руководитель Международной федерации дзюдо Мариус Визер, глава Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президент Международной федерации хоккея с шайбой Люк Тардиф и руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин.

Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом бывших глав государств и правительств, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.