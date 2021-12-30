Путин продолжит работу в новогодние праздники

Президент России продолжит активно работать и в новогодние каникулы, а 31 декабря у него будет "полурабочий нерабочий день".

"Мы не исключаем, - сказал журналистам про мероприятия у Владимира Путина в начале января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы. - Планирует продолжение рабочих встреч". "Публичных мероприятий нет в графике, но по направлениям он продолжит работать и в середине этих праздников какие-то встречи у него будут. Речь о рабочих встречах", - уточнил он.

На вопрос о планах на 31 декабря Песков ответил, что у президента нет никаких официальных и публичных мероприятий, день будет такой "полурабочий нерабочий". "Неоднократно объяснял, что полностью нерабочего дня быть не может по определению, но и рабочих мероприятий тоже не запланировано", - заключил он.