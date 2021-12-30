Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров

В России назначены административные штрафы до 1 миллиона рублей, которые придется выплачивать операторам связи за невыполнение обязанности по блокировке так называемых подменных номеров. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Ранее в силу вступили поправки в закон "О связи", которые обязывали операторов связи передавать в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации. Так что теперь за неисполнение этих обязанностей операторов ждут штрафы.

Должностным лица предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.