Путину рассказали о новых преимуществах вакцины "Спутник"

Вакцина от коронавируса "Спутник" - лучшая в мире, она усиливает эффект других, и по борьбе с "омикроном" она тоже самая эффективная. Об этом доложил на встрече с президентом в Кремле глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"По "Спутнику" как идет работа?" - поинтересовался Владимир Путин. ""Спутник" активно продвигаем и видим, что "Спутник" показывает результаты как лучшая вакцина в мире", - заявил собеседник. Он сослался на опубликованные недавно в Венгрии данные, где "Спутник" превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, а привитые им в 130 раз защищены больше, чем непривитые, от смертности от COVID.

"Спутник", в том числе "Лайт", усиливает эффект других вакцин, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин с коротким временем действия, сообщил Дмитриев. "И также очень важно, что по последним данным "Спутник" хорошо работает с "омикроном" и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины, а "Спутник Лайт" резко повышает эту защиту, поэтому действительно мы считаем, что "Спутник" - это, в том числе, самая эффективная в мире вакцина по борьбе с "омикроном"", - заключил он.