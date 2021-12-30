Андрей Бочкарев: 1174 обманутых дольщика ЖК "Царицыно" могут готовиться к новоселью

В жилом комплексе "Царицыно" к Новому году ожидаются новоселья. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, там введены в эксплуатацию три корпуса второй очереди.

Этот жилой корпус строится на 6-й Радиальной улице, владение 7 в районе Бирюлево Восточное. Андрей Бочкарев рассказал: "Завершены строительные работы по трем корпусам - 23-й, 24-й и 25-й. В корпусе 23 расположено 279 квартир, в корпусе 24 - 281 квартира, в корпусе 25 - 699. Таким образом, в этих домах квартиры получат 1174 дольщика".

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подтвердил: корпуса 23, 24 и 25 уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства жилых объектов. К проверкам жилых домов на 6-й Радиальной улице привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Все выявленные в ходе строительства нарушения устранены, жилые дома возведены в соответствии с утвержденным проектом", - сказал он.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова напомнила, что в 2019 и 2020 годах, благодаря вводу корпусов первой очереди жилого комплекса, восстановлены права 1467 дольщиков: "Сейчас в активной стадии находится строительство оставшихся четырех корпусов (27, 28/29, 30, 31) - на трех из них завершены монолитные работы, на четвертом - завершатся в ближайшее время".

Анастасия Пятова сказала, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств дольщиков. Застройщик свои обязательства не выполнил, в результате мэр Москвы принял решение достроить ЖК за счет городского бюджета.