Где отдохнуть и заняться спортом в Москве на новогодних праздниках

Новогодние праздники - это не только посиделки за столом, но и время для различных активностей: интеллектуальных, физических и культурных. Какие мероприятия пройдут в столице и что предлагают крупные площадки в ближайшие полторы недели, расскажем в этом материале.

Экскурсии

Пешие экскурсии для разного возраста запланировал департамент культурного наследия. Водить будет виртуальный гид Лев-хранитель. Для того, чтобы посетить экскурсию в компании чат-бота, можно отправиться на прогулку пешком или остаться дома и посмотреть все достопримечательности, не вставая с дивана.

"В преддверии Нового года приглашаем совершить увлекательную прогулку по посольским особнякам, расположенным в окрестностях улиц Остоженка и Пречистенка. В прогулке будет 6 точек, среднее время прогулки - 1,5 часа. Во время прогулки раскроют секреты особняка Дерожинской в Кропоткинском переулке, "посетят" усадьбу Берга и дома Бройдо в Денежном переулке, дома купца Николая Казакова и другие.

В рамках маршрута вы сможете не только насладиться красотой зданий, но и узнать необычные новогодние традиции разных стран", - сообщает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Найти экскурсовода можно на Telegram-канале @levhranitel_bot.

Еще один маршрут - литературный, его подготовил портал "Узнай Москву" совместно с крупнейшим книжным сервисом. Жителям и гостям города предлагается совершить увлекательное путешествие по центральной части Москвы и взглянуть на традицию зимних торжеств через призму произведений русских классиков. Для этого достаточно включить специальный праздничный аудиогид на странице.

Несколько экскурсий запланировал и парк Лосиный остров. Так, 4 января в 11:00 экскурсия пройдет по "Белой тропе". Как рассказали "РГ" организаторы, это видовая экскурсия по живописному зимнему лесу. Кстати, после экскурсии все желающие смогут из бересты сделать себе на память картину. Еще одна экскурсия пройдет 8 января с 11:00 по "Бобровым поселениям". Во время экскурсии можно будет посмотреть не только бобровые хатки, но и самих животных. Попасть на экскурсию можно по записи: +8 (495) 323-88-85.

Библиотеки зовут на раус-программы

Многие столичные библиотеки подготовили свои программы для всей семьи. Мероприятия пройдут со 2 по 7 января в 160 читальнях. Наиболее яркие мероприятия запланированы в библиотеках севера города. Так, Так 4 января в 15:00 Библиотека № 30 проведет программу "В поисках новогодних сокровищ". Гостей будет ждать капитан Джек Воробей. Вместе с "командой" он совершит разнообразные подвиги и найдет сокровища. "Новогодняя радужная ФьекЁлка" запланирована 7 января в 12:00 в библиотеке № 31. Программа рассчитана на тех, кому интересно узнать, как встречают новогодние праздники в других странах. Подробная программа на портале Онлайн.Библиогород.

Пошли в кино

В многофункциональном культурном центре (Бабушкинский район, Ярославское шоссе, 124) будут показывать старый, но популярный новогодний фильм. На большом экране 6 января в 17:00 увидеть можно "Чародеев" режиссера Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Вход в кинозал бесплатный, но нужна регистрация на портале.

Для детей с 3 по 8 января будут бесплатно показывать мультфильмы в сети кинотеатров "Москино". Среди мультфильмов - "Снежная королева", "Умка", "Шайбу! Шайбу!", "Дед Мороз и лето", "Щелкунчик". В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на "Москино".

Показы пройдут в пяти кинотеатрах сети: "Искра", "Полет", "Сатурн", "Тула" и "Спутник". На киносеансы приглашают детей любого возраста и их родителей, а также поклонников отечественной анимации.

Московский дворец Пионеров приглашает на Рождество

6 января, в 11:00 пройдет Квест добрых дел или как подготовиться к Рождеству. Проведет его Полина Пинаева - режиссер массовых уличных представлений и камерных спектаклей для детей, автор проекта "Книготеатр". Ребятам расскажут о том, что это за праздник, как к нему готовиться, какие бывают традиции и многое другое. На час позже начнется программа "Фольклорные традиции Рождества". С участниками программы поговорят о вертепе, Рождестве и святках в народном календаре. Обсудят гадания, традиционные забавы, обрядовую еду и приметы, связанные с этими днями. В 15:30 пройдет лекция "Две стороны Рождества". Спикер Николай Гладких - педагог-ведущий цикла лекций "Мифы и легенды" - расскажет о том, почему в христианском празднике сохранилось много черт языческих верований и обрядов.

Большую программу подготовили на ВДНХ

1 января каток и тюбинговая горка откроются с 15:00. Со 2 января с 10:30 до 13:00 ждет анимация на детском катке. Между павильоном № 64 и фудкортом 1 января с 12:00 до 22:00 и со 2 по 9 января с 10:00 до 22:00 будет открыта трасса для катания на квадроциклах, снегокатах и фэтбайках. Билеты можно приобрести в кассах на площадках.

В парке "Останкино" открыт бесплатный каток. Он работает по сеансам с 10:00 до 22:00, 1 января начало с 11:00. На ВДНХ продолжаются тематические экскурсии "Новогодние традиции Выставки". Принять в них участие на каникулах можно будет со 2 января ежедневно в 10:30.

Со 2 по 9 января гостей ВДНХ приглашают на экскурсии "Сказки и другой фольклор. Новый год в Центре "Слово". А 4, 5, 8 и 9 января для детей дошкольного и младшего школьного возраста здесь проведут цикл инклюзивных занятий "Путешествие Буковки". С плюшевым львенком Буковкой ребята узнают о берестяных грамотах, первом печатном станке, познакомятся со старинными буквами. Участие бесплатное.

Со 2 по 9 января в 11:00, 14:00 и 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" состоятся экскурсии "Новый год и Рождество в космосе", посвященные традициям зимних праздников на космических станциях.

Со 2 по 9 января в эколого-просветительском центре "Пчеловодство" для юных гостей ВДНХ проведут интерактивные игры, экскурсии, викторины и акцию "Новый экологичный год". Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону +7 (495) 966-09-22.

На "Городской ферме" 2, 3, 6, 7 января гостей ждут новогодние елки "Приключение в резиденции Деда Мороза". Время начала сеансов в 11:00, 13:00, 15:00. Также со 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 здесь пройдут "Январские гуляния" с тематическими мастер-классами, квестами, экскурсиями и играми. В Музее Гаража особого назначения ФСО России со 2 по 9 января дети могут посетить елки-квесты "Тик-Так" Деда Мороза".

Биатлонные дни

С 3 января на территории спортивного комплекса "Лужники" откроется первая бесплатная лыжно-биатлонная трасса на парковке Южного спортивного ядра. Длина трассы составит 2 022 метра. Вход на территорию лыжно-биатлонной трассы бесплатный для тех, кто приезжает со своим инвентарем. Остальным придется воспользоваться услугами проката. В том же прокате желающие получат спортивное оружие для участия в тренировке по биатлону под руководством профессионального тренера. Проносить на территорию трассы свое спортивное оружие запрещено.

Помимо катания на лыжах, запланированы мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону. На специально сконструированных лыжне и стрельбище будут проходить соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами. Среди спортсменов, приглашенных для проведения занятий, такие звезды лыж и биатлона, как Антон Шипулин, Александр Легков, Анна Богалий, Андрей Маковеев, Ольга Зайцева, Николай Круглов, Сергей Рожков.

Для посещения необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

Напомним, что в столице открыты более 5 тысяч объектов зимних развлечений: из них 150 катков с искусственным льдом, 12 всепогодных лыжных трасс (парк Сокольники, Черкизовский парк, парк Северное Тушино, парки Фили и Бабушкинский, парк Братеевская пойма, Сосны и другие).