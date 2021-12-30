Голикова назвала 7 регионов, где ухудшилась ситуация с коронавирусом

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом за последнюю неделю улучшилась в 13 регионах и ухудшилась - в 7. Причина в снижении охвата тестированием, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Фото: Александр Корольков/РГ
Речь идет о Владимирской области, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Тыве, Свердловской области, а также ХМАО и Чукотке. Примечательно, что Тыва по уровню коллективного иммунитета при этом находится в лидерах (78,1% при среднем по стране показателе 61,8%).
"Обращаюсь к регионам, несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового омикрон-штамма", - приводит слова Голиковой операштаб.
Пройти вакцинацию от коронавируса в новогодние праздники можно бесплатно во всех регионах страны.
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