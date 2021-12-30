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30.12.2021 02:36
Рубрика: Экономика

Кто где планирует провести праздники

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 298(8649)
Москвичи активно бронируют и скупают туры на новогодние каникулы. Желающих улететь в другие города России и на зарубежные курорты по сравнению с прошлым годом стало на 20% больше. На пике популярности - Сочи, за рубежом лидирует Турция. Сама же Москва готовится встретить гостей из регионов - свободных мест в гостиницах почти нет.

По мнению москвичей, самые привлекательные города для встречи Нового года - Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. В пятерке популярных направлений так же Крым и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В числе стран, куда москвичи уже запланировали перелет, на первом месте Турция. Стоимость билетов туда на Новый год начинается от 19 тысяч рублей в оба конца. Пользуются так же спросом туры в ОАЭ, Армению, Киргизию и Шри-Ланку.

Определены лучшие новогодние шоу столицы

"Интерес к путешествиям за границу отражается и на средней стоимости авиабилета из Москвы. Если в прошлом году его цена была 10 300 рублей на человека туда-обратно, то в этом - 16 200 рублей", - рассказала Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В списке популярных железнодорожных направлений на первом месте - Санкт-Петербург, туда оформлено 26,5% всех заказов из Москвы. Планируют жители столицы посетить так же Нижний Новгород (4,3%), Казань (3,7%), Минск (2,7%), Брянск (2,6%). Топ-5 за год изменился: Казань стала популярнее на 20%, а Нижний Новгород, наоборот, потерял около 50% спроса. В 2020-2021 годах на четвертом месте располагался Ярославль, сейчас его место занялМинск. Несмотря на произошедшие изменения, средняя стоимость билета на поезд осталась прежней - 2700 рублей.

Многие жители из этих городов на Новый год приедут в столицу. Председатель Комитета по малым средствам размещения московского отделения "ОПОРЫ России" Евгений Насонов сказал: "Москва традиционно пользуется популярностью. Украшенные улицы, новогодние ярмарки, большой выбор развлечений - все это привлекает россиян. В этот период спрос на отели достигает пика. Свободных номеров в гостиницах практически не осталось - заполняемость более 90%".

Больше всего в Москву приедет гостей из Краснодарского края и Минеральных Вод, а также из Северной столицы. Проведут они в Москве в среднем шесть дней.

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