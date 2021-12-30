"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники

Столичные газовики дали пять советов, как провести новогодние выходные безопасно.

Как сообщает пресс-служба "Мосгаза", на новогодние праздники приходится пик потребления газа в Москве. Связано это с тем, что столичные ТЭЦ, для которых газ - основное топливо, максимально в этом году повышают температуру в системе отопления. И потом праздничные дни - время семейных посиделок и активного приготовления еды, а значит, у всех работают конфорки.

"В столице более 1,8 млн семей пользуются газовым оборудованием. Большинство москвичей проведут праздничные дни дома, поэтому логично напомнить о безопасности использования бытового газа",- сообщили в пресс-службе.

Вот эти советы:

Используйте по назначению

Не используйте газовую плиту для обогрева квартиры и ни в коем случае не развешивайте над конфорками белье для сушки.

Проветривайте чаще

Готовить будем больше и чаще, а значит, нужно проветривать помещение. Рекомендуемое время проветривания - 10-15 минут. Проветривание будет полезным и в случае, если ваша конфорка горит непривычным оранжевым цветом. Оранжевое горение пламени входит в список самых популярных обращений москвичей к мосгазовцам в соцсетях. В 95% случаев обычный цвет пламени восстанавливается за счет выполнения простых правил.

Акцент на газ-контроль и исправное оборудование

Функция "газ-контроль" обезопасит вас в случае потухания горелок от убежавшего молока или вскипевшего супа. Только в 2021 году в Москве заменили более 200 тыс. устаревших плит без такой опции. И все же лучше не оставлять процессы готовки без присмотра.

Готовим в правильной посуде

Для вас это может стать новостью, но, согласно паспорту газовой плиты, утварь на конфорках должна быть соответствующая, во многом для этого и конфорки сделаны разного размера. Рекомендуемый объем сковородок и кастрюль часто можно найти в паспорте, хотя это вполне по силам определить и на глаз. Готовить в большой кастрюле на трех включенных конфорках точно не стоит!

Чистота в меру

Мытье газовой плиты - палка о двух концах: здесь важно не переусердствовать. Следите за чистотой газовой плиты, не позволяйте крошкам и жиру скапливаться на варочной панели. Раз уж взялись помыть плиту, делайте это не раньше, чем через час после готовки - дайте ей остыть, не допускайте попадания воды и моющего средства внутрь дверцы духовки, для мойки используйте влажную, предварительно отжатую губку, не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Рассекатели можно снять, протереть и высушить, а вот их посадочное место протирается только сухой тряпкой.

Мыть газовый шланг-подводку, двигать плиту без присмотра специалистов чревато, как минимум, риском нарушения герметичности соединений.

Кстати, праздничные дни в "Мосгазе" организовано дежурство специалистов: можно оставить онлайн-заявку на официальном сайте и по телефону 8 800 700 71 04, кроме 1, 2 и 7 января. Аварийная служба "104".