Плескавица и профитроли: что попробовать на фестивале "Путешествие в Рождество"

Новости

Хищения оборудования для бронетехники вскрылись на Украине 12:06
Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС 12:02
"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники 11:51
Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой 11:47
Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров 11:30
Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей 11:29
Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю 11:28
В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа 11:26
Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год 11:24
Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5% 11:10
Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ 11:04
Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19 10:59
Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз 10:48
Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ 10:41
Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю 10:39
Наталья Сергунина: В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов 10:35
В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших 10:27
Суд приостановил горные работы на шахте "Листвяжная" на 90 суток 10:22
На Ленинградском вокзале в Москве появилась первая зарядка для электрокаров 10:20
По Москве пустили первый электробус гармошку 10:17
Китайским футболистам запретили татуировки 10:13
Андрей Бочкарев: 1174 обманутых дольщика ЖК "Царицыно" могут готовиться к новоселью 10:05
Система С-500 сбила гиперзвуковую цель в Арктике 10:02
Британцам запретили въезжать во Францию через туннель под Ла-Маншем 09:58
Видео: Утраты года. Кого Россия потеряла в 2021 году 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 11:02
Рубрика: Общество

Плескавица и профитроли: что попробовать на фестивале "Путешествие в Рождество"

Текст: Сергей Жуков
Чем занять себя в длинные праздники? Можно сходить семьей на каток, провести день на горнолыжном склоне или просто пройтись по городу. Вариантов много. Стоит заглянуть и на московский фестиваль "Путешествие в Рождество", где и новогодним настроением можно зарядиться, и заодно попробовать блюда разных стран мира.

Например, на площади Революции можно найти чешские трдельники с сахаром и корицей, с вареной сгущенкой, джемом и белым шоколадом, а еще с соленой карамелью, заварным кремом, яблочками и взбитыми сливками. Здесь же готовят блюда сербской кухни: плескавицу, чевапчичи, сербску курочку и дымлену колбаску.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Впервые в Москве откроется бесплатная лыжно-биатлонная трасса

На Тверской площади предлагают африканский овощной суп с цыпленком, венгерский гуляш, домашние пельмени и пожарские котлеты. На площадке, открытой на улице Адмирала Руднева, угощают имбирно-медовым чаем, горячим шоколадом с грецким орехом, рождественским напитком, какао с зефиром. В довесок можно взять рождественский штоллен, имбирные пряники или французские профитроли. Любителям фастфуда стоит заглянуть на Профсоюзную улицу или на бульвар Дмитрия Донского. Там можно попробовать бургер рождественский, польский, баварский, с курицей а-ля рюс или норвежский фишбургер. Есть и хот-доги в разных вариациях. А на Матвеевской улице продаются сэндвичи с индейкой и яблоком, с олениной, брусникой и печеным сыром, с чеддером и брусничным мармеладом.

На Коптевском бульваре ждут поклонников русских пирогов с капустой, с грибами и картофелем, курицей, яблоками, мясом. Есть тут ватрушка с творогом, старорусский курник, пирог с визигой и грибная кулебяка. Блюда индийской кухни представлены на улице Хачатуряна. Здесь, например, можно попробовать куриные бедрышки в медово-горчичном соусе с грецким орехом или баранью корейку с инжиром. Узбекский фастфуд лучше искать на площади Славы: тут и сытный плов, и приготовленный по всем правилам шашлык, и чебуреки, и мини-самса, и чучвара с мясом.

Кстати

Адреса фестивальных площадок можно найти на сайте "Московских сезонов".

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к работе
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год