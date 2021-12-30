Плескавица и профитроли: что попробовать на фестивале "Путешествие в Рождество"

Чем занять себя в длинные праздники? Можно сходить семьей на каток, провести день на горнолыжном склоне или просто пройтись по городу. Вариантов много. Стоит заглянуть и на московский фестиваль "Путешествие в Рождество", где и новогодним настроением можно зарядиться, и заодно попробовать блюда разных стран мира.

Например, на площади Революции можно найти чешские трдельники с сахаром и корицей, с вареной сгущенкой, джемом и белым шоколадом, а еще с соленой карамелью, заварным кремом, яблочками и взбитыми сливками. Здесь же готовят блюда сербской кухни: плескавицу, чевапчичи, сербску курочку и дымлену колбаску.

На Тверской площади предлагают африканский овощной суп с цыпленком, венгерский гуляш, домашние пельмени и пожарские котлеты. На площадке, открытой на улице Адмирала Руднева, угощают имбирно-медовым чаем, горячим шоколадом с грецким орехом, рождественским напитком, какао с зефиром. В довесок можно взять рождественский штоллен, имбирные пряники или французские профитроли. Любителям фастфуда стоит заглянуть на Профсоюзную улицу или на бульвар Дмитрия Донского. Там можно попробовать бургер рождественский, польский, баварский, с курицей а-ля рюс или норвежский фишбургер. Есть и хот-доги в разных вариациях. А на Матвеевской улице продаются сэндвичи с индейкой и яблоком, с олениной, брусникой и печеным сыром, с чеддером и брусничным мармеладом.

На Коптевском бульваре ждут поклонников русских пирогов с капустой, с грибами и картофелем, курицей, яблоками, мясом. Есть тут ватрушка с творогом, старорусский курник, пирог с визигой и грибная кулебяка. Блюда индийской кухни представлены на улице Хачатуряна. Здесь, например, можно попробовать куриные бедрышки в медово-горчичном соусе с грецким орехом или баранью корейку с инжиром. Узбекский фастфуд лучше искать на площади Славы: тут и сытный плов, и приготовленный по всем правилам шашлык, и чебуреки, и мини-самса, и чучвара с мясом.

Кстати

Адреса фестивальных площадок можно найти на сайте "Московских сезонов".