По Москве пустили первый электробус гармошку

В Москве электробус гармошка вышел на маршрут Т34. Он ходит от парка Победы до метро Юго-Западной, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Это первый электробус, вмещающий вдвое больше пассажиров, чем его односекционные аналоги. "Этот экологичный вид транспорта пройдет тест-драйв вместе с пассажирами, - сообщает ведомство. - В нем 135 мест, запас хода до 90 км. А батарея заряжается за 20 минут. При успешном прохождении тест-драйва город станет закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком".