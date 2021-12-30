Пропавший в Иванове мальчик найден живым

Ивановские полицейские нашли 11-летнего школьника, пропавшего 29 декабря.

- Мальчика нашли инспекторы по работе с несовершеннолетними. Он гулял по улице, с ним все в порядке, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию вечером в среду. Родители рассказали, что школьник в 18.45 ушел от приятеля и больше на связь не выходил. МВД немедленно опубликовало ориентировку, на поиск ребенка были направлены уличные патрули и другие службы.

О проведенной вне дома ночи мальчик рассказал, что был у знакомых и гулял по улице.