Руководитель столичной компании такси не уплатил налоги на 260 млн рублей

С 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных московских компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сведения о несуществующих финансово-хозяйственных операциях вносились в декларации по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, которые злоумышленник подавал в налоговую службу. Государственному бюджету нанесен ущерб в сумме более 260 миллионов рублей.

Чтобы избежать уголовной ответственности и ареста имущества, фигурант официально вышел из числа руководителей и учредителей ранее возглавляемой им компании. Он также переоформил парк автомобилей такси на другие подконтрольные организации.

Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. На территории Московского региона проведено девять обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.