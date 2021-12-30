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30.12.2021 15:12
Рубрика: Общество

Собянин: После благоустройства москвичи стали в шесть раз чаще посещать Салтыковский лесопарк

Текст: Любовь Проценко

Побывав сегодня в Салтыковском лесопарке, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по просьбам жителей районов Новокосино и Косино-Ухтомского город провел первый этап его благоустройства Салтыковского лесопарка.

Там навели элементарный порядок и создали минимальную инфраструктуру для отдыха на территориях, прилегающих к жилым домам. В частности, открыли новый пункт проката спортивного инвентаря, который зимой будет работать как лыжный центр. Но уже сейчас москвичи стали посещать этот парк в шесть раз чаще.

Фото: iStock
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"Он же огромный на самом деле, но мы сделали бережно вокруг рядом с жилыми домами, а все остальное, лесной массив, практически не трогали, - сказал мэр. - Сделали пешеходные тропинки, трассы лыжные. Летом на велосипедах можно кататься, зимой на лыжах. Огромный лес в вашем распоряжении".

По словам Собянина, нынешней зимой москвичи могут воспользоваться 4000 общедоступных объектов зимнего отдыха. Среди них - почти 400 лыжных трасс, 1400 ледовых катков и сотни ледяных горок.

Пункт проката спортинвентаря в лесопарке расположен на берегу Новокосинского пруда по адресу: Салтыковская улица, вл.33, в шаговой доступности от жилых кварталов Новокосино. Он представляет собой современную двухэтажную каркасно-модульную конструкцию алюминиевыми окнами и утепленными входными дверями.

Зимой все желающие здесь могут взять на прокат лыжи и тюбинги для катания со снежных горок, а летом - велосипеды и самокаты. В любое время в наличии имеются палки для скандинавской ходьбы. Есть раздевалки, душевые, санузлы, а также небольшая зона отдыха.

Большая лыжная трасса начинается прямо у входа в пункт проката. В перспективе на базе пункта проката планируется организовать секции по скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике, пилатесу, йоге и шахматам.

"В этом году зима, слава богу, настоящая. Все объекты зимние работают: лыжные трассы, горки, катки, так что, надеюсь, что будет чем позаниматься зимой. С наступающим Новым годом! ", - поздравил Собянин жителей.

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